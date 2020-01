Cuiabá Arsenal faz primeira partida no campo do COT UFMT

Os jogadores do time de futebol americano do Cuiabá Arsenal, campeões brasileiros e atuais campeões estaduais, entraram em campo na tarde desta terça-feira (28.01), em uma partida demonstrativa no Centro Olímpico de Treinamentos da Universidade Federal de Mato Grosso (COT UFMT).

O jogo faz parte da extensa programação de atividades esportivas que foram realizadas no complexo antes da solenidade de inauguração, com a presença do governador Mauro Mendes e de outras autoridades políticas e do Esporte.

“O COT UFMT sempre foi a casa do Cuiabá Arsenal. Foi aqui que começamos, em 2006. É um lugar que significa muito para todos nós. Para relembrar toda a fase inicial do Cuiabá Arsenal, vamos realizar ainda vários jogos aqui no COT, agora com muito mais condições de jogo e conforto para a torcida”, afirmou Marcos Patrola, linebacker do Cuiabá Arsenal.

Mayke Toscano

Durante todo o dia, atletas mato-grossenses reconhecidos nacional e internacionalmente participaram de atividades demonstrativas de diversas modalidades do atletismo. Para o professor Nelson Ramos de Andrade, o Nelsinho, ex-atleta de provas de corridas de rua e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Araputanga, em Mato Grosso, o incentivo precisa ir além da infraestrutura.

“Temos grande expectativa para essa nova fase do atletismo, porém, existem outras questões que implicam no rendimento do atleta. Temos estrutura, equipamento e recursos humanos, mas não temos muito investimento financeiro. O adolescente, a partir de uma certa idade, necessita de sua própria renda financeira. Existem programas, como o Bolsa Atleta, que ajuda, mas não é o suficiente. Com subsídio financeiro, o atleta não precisará buscar o mercado de trabalho de maneira prematura, se dedicando apenas ao esporte. De toda forma, estamos muito entusiasmados com o novo COT UFMT”, disse.

Mayke Toscano

Competidora da modalidade de salto triplo, a jovem atleta Nerisnelia dos Santos Souza, 18 anos, que reside no município de Sorriso, a 420 km de Cuiabá, disse que a entrega do COT vai trazer benefícios para o seu preparo nos treinos. Ela explicou que sem essa estrutura, era necessário viajar para o Sudeste do país, onde existem pistas com estruturas de padrão olímpico.

“Agora nós temos uma pista oficial para realizar nossos treinos. Antes dessa entrega a gente precisava ir para a cidade de São Paulo realizar treinamentos específicos e participar de competições, mas com a entrega dessa nova pista temos uma estrutura de padrões internacionais, bem mais perto de casa”, explicou a atleta.

Uma das grandes etapas da preparação de um competidor é observar os erros e corrigi-los. Para isso, as condições de treinamento precisam ser às melhores. Isso só é plenamente possível com uma estrutura própria para competições oficiais, como é o caso da pista de atletismo que agora possui no COT. É o que garante o treinador José Elias de Souza Elias, de Rondonópolis, especialista nas provas de salto em altura, tendo como principal expoente a atleta Arielly, campeã brasileira e sul-americana na modalidade.

“Esse tipo de camping de atletismo é importante, primeiro para estimular, fazer correções dos erros técnicos. Quanto tem um técnico especialista em uma modalidade, ele identifica alguma falha na execução, anota e repassar ao aluno para correção. Este tipo de camping é fundamental para prepararmos os grandes atletas para sua evolução. Nós temos grandes competidores em Mato Grosso na categoria sub 18 que domina o país. Com o COT novinho, nossas chances aumentam”, afirmou o treinador.

Mayke Toscano

Ainda, após a cerimônia de inauguração do Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso, marcada para começar às 18h30, uma série de demonstrações de atletismo serão realizadas por importantes esportistas vindos de várias cidades de Mato Grosso.

A partir das 19h, atletas de diversas categorias farão uma demonstração para, de maneira simbólica, inaugurar o complexo esportivo. Entre as atividades estão o revezamento 4x100, salto triplo, salto em distância e lançamento de dardos.

Serviço

Programação de inauguração do COT MT

Terça-feira (28.01)

No Centro Olímpico de Treinamento da UFMT, Campus Cuiabá

- Camping de Atletismo: entre 8h e 18h

- Cerimônia de lançamento: às 18h30

- Atividades esportivas: a partir das 19h