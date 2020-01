Cover das bandas Nickelback e Bon Jovi é a opção do Malcom Pub, para esse sábado ( 11)

FDS com rock roll

Para quem gosta de pop rock a casa de música Malcom Pub será a opção perfeita.

De acordo com a página do Facebook do estabelecimento, nesse sábado, 11, a banda cuiabana Fábrica tocará cover da banda Nickelback.

Para os fãs do bom e velho hard rock dos anos 80', tem cover da banda Bon Jovi.

No segundo ambiente da casa de show os DJs Cecil Watanbe e Edinho Martins tocará flashback.

Para os aniversariantes, o bar ofereçe promoções com condições especiais.

Mais informações no whatsapp: (65) 99803 -9200.

