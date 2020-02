Cordão Valu realiza primeira festa oficial ‘Folia de Momo de 2020’ neste sábado

Mais antigo grupo grupo Carvalesco de rua, em Campo Grande, o Cordão Valu realiza, neste sábado (22), sua primeira festa oficial, da Folia de Momo de 2020.

A ideia, segundo a assessoria, é realizar um desfile, o 14º de sua história, para marcar época e, mais uma vez, fortalecer os laços que ligam o Cordão às tradições dessa manifestação cultural, e ao samba.

O grupo dará início ao cortejo hoje, às 16 horas, a partir da Esplanada Ferroviária, cenário do Cordão ao longo de sua existência, local que também exala história, porque tombado pelo patrimônio.

Puxado pela Charanga de Marchinhas, o desfile percorrerá vias do centro da cidade, e retorna ao ponto de partida, a Esplanada, para prosseguir com a festa. Na sequência, a Charanga seguirá tocando as saudosas marchinhas de Carnaval, e também o frevo, antecedendo o início dos shows da noite, previsto para às 19 horas, ainda segundo assessoria.

O cantor Edir Valu, e as cantoras Marta Cel, e Juci Ibanez, prometem fazer a plateia ferver.

Para o acesso do público ao recinto do Cordão, foram destinadas duas entradas: uma pela Avenida Calógeras com a Rua Antônio Maria Coelho, e outra, pela Rua General Melo com a Rua 14 de Julho. O evento é gratuito.

Não, é não!

As mulheres, serão as homenageadas do Cordão Valu, neste Carnaval. Nesse sentido, a fundadora e líder do grupo, Silvana Valu, pede respeito às mulheres.“Durante as festas do Cordão (terça-feira, 25, tem mais), não assediem as meninas. Aliás, o respeito a elas, deve ser praticado todos os dias do ano, não só no Carnaval. Não, é não! Vamos brincar em paz, com alegria e em harmonia, dentro do espírito do Cordão”, assinala Silvana.