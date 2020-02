Copa do Brasil 2020 estreia com jogo na Arena Pantanal

Copa do Brasil 2020

O futebol profissional movimenta a programação da Arena Pantanal nesta semana. Com jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Mato-grossense, o estádio confirma sua vocação como espaço de celebração do futebol e de lazer. Em outros espaços da Arena acontecem a corrida Runner Fantasy e curso de arbitragem de Jiu-jitsu Esportivo.

Confira a programação

Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (05.02), o estádio cuiabano será palco de um dos jogos de abertura da Copa do Brasil 2020, a competição mais democrática do país. Às 20h30 (horário local), o Operário de Várzea Grande enfrenta o Santa Cruz/PE em busca da classificação para a próxima fase, já que esta etapa do campeonato é disputada em jogo único.

Outros dois representantes mato-grossenses na Copa do Brasil, Luverdense e União, também entram em campo nessa primeira fase. A equipe de Lucas de Rio Verde joga nesta quarta-feira (05), enfrentando o Bahia de Feira de Santana na casa do adversário. Já o time de Rondonópolis joga em casa, no estádio Luthero Lopes, na quinta-feira (06) contra o Atlético Goianiense/GO.

Por ter conquistado o título da Copa Verde 2019, o Cuiabá Esporte Clube entra direto nas oitavas de final da competição nacional.

Campeonato Mato-grossense

Em sua quinta rodada, o Campeonato Mato-grossense terá três jogos na Arena Pantanal. No sábado (08.02), às 17h, a disputa será entre Dom Bosco e Nova Mutum. No domingo (09.02), às 15h, Mixto e Operário de Várzea Grande se enfrentam no estádio cuiabano. E na segunda-feira (10.02), às 19h30, Cuiabá recebe o Sinop.

O título estadual de 2020 está sendo disputado por dez equipes das cidades de Barra do Garças, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Poconé, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande. O atual campeão mato-grossense, o Cuiabá Esporte Clube, lidera o campeonato com 10 pontos.

Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e podem ser adquiridos pelo site www.tickethub.com.br ou na bilheteria do estádio.

Corrida Runner Fantasy

No domingo (08.02), a área externa em frente ao portão F da Arena Pantanal será o local de largada e chegada da Corrida Runner Fantasy – edição Carnaval 2020. Com saída às 19h e percursos de cinco e 10 quilômetros, a corrida temática propõe que os corredores participem fantasiados.

Mais informações pelo site www.morro-mt.com.br.

Curso de arbitragem

O auditório da Arena Pantanal sedia no sábado (09.02), às 14h, o curso de arbitragem de Jiu-jitsu Esportivo. O curso, aberto para árbitros professores e atletas de todas as faixas, será ministrado pelo professor e diretor técnico da Confederação Brasileira de de Jiu-jitsu Esportivo (CBJJE), Fábio Negão.

Mais informações pelo site www.fjje-mt.com.br.