Confira os eventos desta quarta e quinta-feira

Divulgação

A quarta-feira de cinzas é o dia que a maioria dos foliões tiram para descansar da intensa programação das festividades de Momo. Já para os animados que pretendem “emendar” os dias de curtição até o final de semana, o MidiaMais reuniu os principais eventos para esta quarta e quinta-feira (26) pós-carnaval.

A programação mais calma, em relação aos últimos dias de festas na Capital, promete agradar aqueles que até querem parar, mas não conseguem. Nesta quarta-feira (26), a partir das 17h, inicia um happy hour com música ambiente na Morada dos Baís. A atração principal da noite fica por conta da banda Flor de Pequi que sobe ao palco, às 19h30, com o que á de melhor do forró.

Na quinta-feira (27), quando a maioria dos foliões já se curou da ressaca, a rotina da curtição começa a voltar ao normal. Ainda pegando carona na onda do Carnaval, a tabacaria Murilo lounge realizado o Bloquinho dos Boi com entrada gratuita até às 23h.

Os amantes da boa música podem se divertir, também na quinta-feira, em mais uma edição do Samba da Boa no Rádio Pub a partir das 22h. Os ingressos custam R$ 20 pista e R$ 60 camarote open bar.

Já quem prefere fugir da agitação, o Quinta Instrumental no Sesc Cultura traz o Duo Andressa Chinzarian e Elosande Camondá. Com canções alemãs, italianas e latino-americanas, o recital terá músicas e árias de óperas apresentadas pelos artistas e contará com projeções de imagens ao fundo. A soprano Andressa também declamará a poesia das canções.

Os roqueiros também têm vez. Com a estreia do músico Juninho no baixo, a banda Bêbados Habilidosos apresenta um repertório recheado de muito rock’n’roll para ninguém botar defeito no Blues Bar. A entrada é gratuita até às 22h.