Companhia aérea brasileira é eleita a melhor do mundo

A companhia aérea Azul foi eleita a melhor do mundo, segundo pesquisa realizada pela plataforma internacional de viagens, Tripadvisor. É a primeira vez que uma empresa brasileira do ramo conquista o título. A Travellers’ Choice Award 2020 é baseada na avaliação de milhões de turistas nacionais e internacionais que viajaram em 2019.

Na lista, encontram-se renomadas empresas como Singapore Airlines, que alcançou a segunda posição; seguida da Korean Air; Japan Airlines; a britânica, Jet2.com; Air New Zealand; Eva Air, de Taiwan; Virgin Atlantic; Qatar; e Emirates.

Em comemoração ao prêmio, uma aeronave da companhia sobrevoou o céu na tarde desta segunda-feira (28.07) e desenhou o mapa do Brasil - logo da companhia - durante o trajeto.

PREMIAÇÕES - O Brasil também foi destaque em outras categorias da edição de 2020 da Travellers’ Choice Award. Na categoria “Praias”, a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (PE), foi a mais bem avaliada de toda a lista, ficando em primeiro lugar. As Prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo (RJ), também aparecem no ranking, na quinta posição.

Em “Destinos em Alta”, Porto Seguro, na Bahia, conquistou a quarta posição, seguido de Gramado (RS), no quinto lugar. Já Petrópolis (RJ) aparece na 19ª posição no ranking dos 25 destinos mais promissores para o turismo, desbancando importantes cidades estrangeiras.

A pesquisa também apontou o parque de diversão Beto Carrero World, localizado em Santa Catarina, como uma das melhores atrações do mundo, além de premiar um hotel em Gramado (RS) com a sétima posição entre os melhores.