Colônia de férias terá oficinas de arte indígena, escultura de dinossauro e tintas da natureza

O Museu de História Natural Casa Dom Aquino oferece uma programação diferenciada para as crianças e adolescentes neste começo de 2020. Começa nesta quarta-feira (15.01) a colônia de férias que contará com oficinas de arte indígena, escultura de dinossauro em argila, tintas com elementos da natureza e confecção de bússola. Além do rico acervo, o próprio equipamento cultural já é uma atração, localizado em um prédio histórico, com uma vasta área verde às margens do rio Cuiabá.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas online. As oficinas são voltadas para estudantes de 6 a 12 anos, e custam R$ 50 reais, cada uma. A programação segue até 18 de janeiro, com atividades diferentes a cada dia.

A programação começa com a oficina de Papietagem – máscaras Waura, nesta quarta-feira (15.01), das 14h às 17h. A proposta é usar a técnica de papietagem (colagem com papéis recortados) para reproduzir a arte indígena e contextualizar a consciência ambiental.

Na quinta-feira (16.01), a oficina ministrada será a de Tintas da Natureza, das 14h às 17h. A ideia é que as crianças aprendam a utilizar pigmentos e elementos naturais, atóxicos e práticos, que possam ser reproduzidos em casa. Entre os ingredientes estão sal, cola, farinha de trigo, quiabo, cebola roxa, chá mate, colorau, areia e outros.

A oficina de Estêncil - camisetas ou mural será realizada na sexta-feira (17.01), das 14h às 17h. A técnica consiste na aplicação de um desenho ou ilustração usando tinta. Nesta atividade, o Museu irá focar na criação de estamparia, as crianças irão fazer os desenhos, moldes e confecção da arte nas próprias camisetas ou em mural. A proposta será utilizar fósseis, silhuetas de dinossauros, pinturas e máscaras indígenas como inspiração.

No sábado (18.01) serão realizadas duas oficinas, a de Escultura em Argila e Rosa dos Ventos. Pela manhã, das 9h às 12h, ocorre a atividade com criação de esculturas em formas de dinossauros e artefatos indígenas. No período da tarde, das 14h às 17h, será a oficina de Rosa dos Ventos para confecção de uma bússola caseira e noções sobre pontos cardeais.

Museu de História Natural Casa Dom Aquino

A Casa Dom Aquino foi construída em 1842 na beira do rio Cuiabá e abriga desde 2006 o Museu de História Natural Casa Dom Aquino, que possui exposição permanente de arqueologia e paleontologia.

A exposição paleontológica apresenta fósseis de animais da região, organizados cronologicamente, representando a evolução biológica através das Eras geológicas. Fosseis como o do tatu (Pampatherium humboldti) e Preguiça gigante (Eremotherium Iaurillardi), dinossauros (saurópoda), e animais marinhos do período que Chapada dos Guimarães foi mar.

A exposição arqueológica conta a nossa história através de artefatos produzidos pelo homem desde a pré-história até os dias atuais, e uma ala de máscaras sagradas dos povos waurá. Fazem parte da exposição instrumentos do homem caçador-coletor e do homem ceramista, como pontas de lança de pedra lascada, machadinhos de pedra polida e fragmentos de cerâmica. Encontram-se expostos também louças, cerâmicas neo-brasileira, moedas e outros objetos encontrados nos casarões de engenho de Mato Grosso.

O espaço conta também com cafeteria e loja de artesanato.

Serviço:

Horário de funcionamento: quarta a domingo, das 8h às 18h

Endereço: Avenida Beira Rio, nº 2000, bairro Dom Aquino, Cuiabá (MT).

Informações: (65) 3634-4858 / 3052-8062 / casadomaquinomuseu@gmail.com

Inscrições para a oficina: https://bit.ly/2u2ggJK