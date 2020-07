CNC diz que turismo brasileiro tem prejuízo de cerca de R$ 121 bi

A expectativa da CNC é que o faturamento do setor volte ao nível pré-pandemia somente no terceiro trimestre de 2023.

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 275,7 mil postos formais de trabalho foram perdidos nos subsetores de alojamento e alimentação fora do domicílio, responsáveis pela maior parte da ocupação no setor do turismo.