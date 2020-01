No inicío do mês de fevereiro o Cine Teatro de Cuiabá apresenta a peça de teatro infantil Chapelzinho Vermelho - o musical.

Nessa grande aventura, Chapeuzinho e seus amigos tentam capturar um dramático Lobo Mau que ronda a floresta. A saga conta com a ajuda especial de uma Vovó nada comum e aborda temas como amizade, compaixão, lealdade e o cuidado com a natureza.

A abertura do evento será as 19h30 e o valor do ingresso é R$ 30,00.

Mais informações pelo whatsapp +5565992282645