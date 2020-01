Carnaval 2020: veja datas

A terça-feira de carnaval em 2020 vai ser no dia 25 de fevereiro. Os desfiles das escolas de samba de São Paulo serão nos dias 21 e 22 de fevereiro (sexta e sábado). No Rio de Janeiro, as escolas do Grupo Especial vão entrar na Sapucaí nos dias 23 e 24 de fevereiro (domingo e segunda).

A apuração e o resultado com a campeã do carnaval paulista sai no dia 25 de fevereiro (terça), e a do carnaval carioca, no dia 26 (quarta).

Veja datas do carnaval 2020:

21/2 - Sexta-feira

22/2 - Sábado

23/2 - Domingo

24/2 - Segunda-feira

25/2 - Terça-feira de carnaval