Azul lança empresa de voos regionais para potencializar turismo doméstico

A Azul Linhas Aéreas lançou, nesta terça-feira (11.08), a nova empresa sub-regional “Azul Conecta” que será responsável por ampliar a malha aérea nacional, potencializando o turismo doméstico. Com uma frota de 14 aeronaves turboélice para transporte de passageiros e de três para carga, a empresa vai atuar em 36 destinos brasileiros.

O evento de lançamento, realizado no aeroporto de Jundiaí (SP), contou com o “batismo” de aeronaves e a apresentação da logo da empresa pelo presidente da companhia, John Rodgerson. Segundo ele, a ideia é ampliar ainda mais a malha e atingir destinos antes isolados do restante do país.

“Temos aeronaves pequenas, médias, grandes, supergrandes, cada uma alcançando as respectivas cidades de mesmo porte. Dessa forma, vamos transformar o Brasil e chegar a 200 destinos brasileiros”, destacou.

Durante a cerimônia, o Secretário Nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, reforçou que a nova empresa vai ser fundamental para reerguer o mercado aéreo e, também, para conectar passageiros de todos os cantos do país. “O Brasil possui mais de 5 mil municípios com grandes dificuldades e desafios logísticos. 200 cidades é o mínimo que podemos dar em termos de políticas públicas para a sociedade brasileira”, comentou.