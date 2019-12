Arena Encantada estará fechada nesta terça-feira (24.12) para recesso de Natal

Nesta terça-feira (24.12), a Arena Encantada fecha as portas, temporariamente, para o recesso de Natal. Dia 25, o maior parque natalino que Mato Grosso já viu volta a funcionar normalmente e segue com a programação até dia 30 de dezembro.

Em 31 de dezembro, no entanto, a Arena fecha mais uma vez, agora para o recesso de ano novo, abrindo as portas no dia 1° de janeiro. Então, a programação segue ativa até dia 5 de janeiro, quando acaba a programação natalina.

A Arena Encantada é sucesso de crítica e público. Além das atrações natalinas, o evento está arrecadando alimentos que serão entregues às instituições filantrópicas, clubes de serviços como Lions e Rotary, Maçonaria e igrejas, dedicadas a atender famílias em situação de vulnerabilidade social.

A propósito, a entrada para percorrer o circuito mágico da Arena Encantada é um quilo de alimento não perecível por família. Os alimentos sugeridos são arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, óleo, leite longa vida e panetone.

“Convido a todos que ainda não foram conhecer a Arena Encantada, que aproveitem para visitar esse projeto com muito amor e carinho. Colaborem doando alimentos não perecíveis. Neste momento estamos precisando de arroz. Juntos faremos um Natal mais feliz e com mais dignidade para as famílias que mais precisam”, diz a primeira-dama Virginia Mendes.