Acesso a mirante em Fortaleza (CE) ganha elevador sobre trilhos

MTur

O acesso ao mirante do Morro Santa Terezinha, que proporciona uma das mais belas vistas de Fortaleza (CE), ganhou um equipamento para facilitar a locomoção de moradores e visitantes com mobilidade reduzida. Teve início em 31.08 a operação de um elevador sobre trilhos (funicular) no local, com embarques a partir da Avenida Vicente de Castro, no bairro Mucuripe.

A estrutura, que recebeu um investimento de R$ 500 mil do Ministério do Turismo, incluindo contrapartida da prefeitura de Fortaleza, foi implantada ao lado da escadaria principal do morro, permitindo o deslocamento de até cinco passageiros por viagem, das 8h às 17h. O elevador opera em uma velocidade de 20-30 metros a cada minuto, percorrendo o trajeto de 80 metros em cerca de 3,5 minutos.

A iniciativa integra um convênio no valor de R$ 5 milhões firmado com o MTur para a urbanização da região, que envolveu ainda paisagismo e a construção de quiosques, entre outras intervenções. O Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, destaca esforços pela adequada estruturação dos destinos nacionais, com vistas à retomada do setor.

“Esta obra é um exemplo de benefício tanto para moradores quanto para turistas da capital cearense que precisam de apoio para acessar o local. Aprimorar as condições dos nossos atrativos país é vital no horizonte pós-pandemia, quando o turista deve priorizar destinos no próprio país e favorecer fortemente a geração de emprego e renda nas comunidades”, observa o Ministro.

Desde 2018, a Secretaria Municipal da Infraestrutura de Fortaleza desenvolve obras de requalificação no Morro Santa Terezinha. Os trabalhos englobam melhorias como calçadão, nova escadaria, praças, anfiteatro e guarda-corpo ao longo de todo o mirante, além da construção de mais trechos de passeios.