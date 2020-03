Governo revela medidas para evitar atendimento presencial no INSS

O Ministério da Economia anuncia na tarde desta quinta-feira, 19, mais medidas econômicas contra os impactos da pandemia de coronavírus no país (acompanhe ao vivo no pé do texto).

De acordo com Bruno Bianco, secretário especial de Previdência e Trabalho,as medidas anunciadas hoje serão sobre o INSS e sobre trabalhadores informais.

A primeira delas é para evitar que o público que costuma ir às agências do INSS, idosos, pensionistas e pessoas com deficiência, saia de casa. “Preparamos um tratamento remoto, mas mais eficiênte do que a ida à agência para não expor a saúde dos beneficiários ou dos prestadores de serviço”, diz.

Todos os serviços que precisam de presença física spoderão ser realizados virtualmente. Lembrando que a perícia médica também está suspensa neste momento de crise.

Sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que atende pessoas de baixa renda, a ideia do governo é zerar a fila de pedidos novos, dando um adiantamento para quem ainda espera a aprovação. “(A aprovação do BPC) demanda várias análises administrativas. Nós abreviaremos essas análises para ganhar tempo e eficiência”, diz Bianco.

Bianco diz ainda que o governo pretende pagar os primeiros 15 dias de afastamento do funcionário, que normalmente cabe às empresas, se ele estiver com coronavíorus.

Até agora, já foram anunciados R$ 170 bilhões em medidas. Na segunda-feira, a equipe econômica apresentou o pacote emergencial de R$ 147 bi, com medidas como o adiantamento o 13º dos aposentados e pensionistas do INSS. O restante foi anunciado ontem, com medidas como como o auxílio de R$ 200 mensais a trabalhadores informais.