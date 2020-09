Twitter adicionará contexto aos assuntos mais comentados da rede

G1

O Twitter anunciou nesta terça-feira (1º) que passará a adicionar contexto aos "Assuntos do Momento", lista com palavras mais comentadas na rede social, em uma série de países, incluindo o Brasil.

De acordo com a companhia, é comum que usuários se perguntem por que um tema é popular na plataforma.

Esse contexto poderá ser um tuíte fixado na lista de Assuntos do Momento, que reúne hashtags e tópicos muito comentados, ou um texto dentro do assunto com uma breve descrição do que está acontecendo.

Para o primeiro caso, uma combinação dos algoritmos do Twitter e o time de curadoria da empresa irão determinar se um tuíte representa aquela tendência. Essa novidade começa a valer a partir de hoje nos aplicativos para iPhone e Android e em breve na versão web.

Já o texto descritivo será elaborado pelos curadores da rede social, que são os responsáveis por elaborar os "Moments". Esse contexto irá aparecer "nas próximas semanas" em todas as plataformas, de acordo com o anúncio.

Os tuítes que representam tendências e as descrições dos tópicos populares estarão disponíveis no Brasil e outros países como Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, entre outros.