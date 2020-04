TV da Huawei com câmera retrátil tem imagens vazadas

A Huawei está prestes a disponibilizar para venda a família P40 de smartphones, mas esse não é o único produto preparado pela fabricante chinesa. Junto com a chegada da linha às lojas, programada para esta quarta-feira (8), uma novidade que vazou em forma de pôster deve ser anunciada.

Trata-se da Smart TV Vision X65, que surgiu em uma imagem postada em redes sociais locais. O CEO de negócios de consumo da marca, Yu Chengdong, já havia prometido "algo grande" — e parece ser esse o caso. Segundo a imagem, o dispositivo terá uma tela OLED com configuração automática e otimizada de cor e brilho, 14 alto-falantes espalhados para garantir o melhor som possível e inteligência artificial para controlar o sistema.

Mas o destaque vai mesmo para a câmera ultra-wide de 24 MP. Ela é retrátil, ou seja, surge na parte superior do painel apenas quando necessária, ideal para a realização de videoconferências casuais ou corporativas. Além disso, os alto-falantes são capazes de detectar as dimensões do cômodo em que o dispositivo está para criar um modelo digital da estrutura do local e definir o melhor áudio possível.