TV a cabo perdeu 1,9 milhão de assinaturas em 1 ano

A TV por assinatura está presente em 15,5 milhões de domicílios no Brasil. Esse número é 10,9% menor que o registrado há 1 ano. Em fevereiro de 2019, eram 17,4 milhões de casas com acesso ao serviço de TV paga.

Os dados são da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Os números ainda não levam em conta o cenário instaurado pela pandemia da covid-19. O 1º caso da doença no Brasil foi anunciado oficialmente em 26 de fevereiro, apesar de o Ministério da Saúde ter afirmado nesta 5ª feira (2.abr.2020) que houve 1 caso em 23 de janeiro.

Não houve mudança significativa no número de assinantes de janeiro para fevereiro. É a 1ª vez em mais de 1 ano que não há queda no número de domicílios com TV a cabo de 1 mês para o outro. Eis 1 gráfico com os dados compilados desde fevereiro de 2019:

Em média, o Brasil perde 158 mil assinaturas de TV a cabo por ano.

Por unidade federativa, a Anatel calculou a presença do serviço para cada 100 domicílios. O Distrito Federal é a que tem a maior densidade –termo utilizada pela agência– de assinaturas. São 42,3 residências com TV a cabo para cada 100.

Em seguida vêm São Paulo (36,5) e Rio de Janeiro (34,5). Tocantins é proporcionalmente a UF com menos assinantes (6,6 de 100). Eis o gráfico por Estado: