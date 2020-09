Site da Justiça Eleitoral não consumirá internet do celular até o final do segundo turno

G1

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e as operadores de telefonia móvel firmaram nesta terça-feira (29) uma parceria para oferecer acesso gratuito ao site da Justiça Eleitoral nas eleições de 2020.

Até 29 de novembro, data do segundo turno, os eleitores com acesso à internet poderão navegar pela página sem o consumo de dados de suas franquias móveis.

"Grande parte da população tem pacote de dados limitados", afirmou Luís Roberto Barroso, presidente do TSE.

A assinatura do acordo foi realizada nesta manhã entre Barroso e o SindiTelebrasil, que representa as operadoras de telefonia no Brasil. O objetivo, segundo o TSE, é facilitar o acesso dos eleitores a "informações confiáveis sobre o processo eleitoral".