Singapura quer banir carros a gasolina até 2040

Divulgação

Singapura é mais um país a divulgar uma promessa ambiciosa de adoção completa de veículos que rodam a partir de fontes alternativas de energia. O ministro da Economia local, Heng Swee Keat, afirmou que todos os automóveis na região rodarão com energia limpa até 2040.

Segundo a agência de notícias Reuters, a ideia é substituir totalmente os carros com combustíveis fósseis tradicionais, como a gasolina, e gradualmente implementar a eletricidade como principal fonte para automóveis. Até 2030, a meta é implementar 28 mil pontos de recarga de carros elétricos — sendo que o país atualmente conta com apenas 1,6 mil.

Como o país é reconhecido como um dos grandes mercados de petróleo do mundo, a mudança radical indica que até mesmo os gigantes do setor começam a pensar em alternativas. No Reino Unido, a ideia é proibir a comercialização de carros a gasolina, diesel ou até híbridos a partir de 2035. A Noruega promete fazer o mesmo, porém dez anos antes. No Brasil, uma lei a respeito ainda está em fase inicial de discussões.