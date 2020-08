Senado dos EUA proíbe TikTok em celulares do governo

Reuters

O Senado dos Estados Unidos aprovou por unanimidade nesta quinta-feira (6) um projeto de lei do senador Josh Hawley que proíbe funcionários federais de usar o aplicativo de compartilhamento de vídeos TikTok em dispositivos cedidos pelo governo, em meio a ameaças da Casa Branca para proibir a empresa de atuar no país.

TikTok proibido? O que está por trás do anúncio de Trump

O aplicativo foi criticado por parlamentares norte-americanos e pelo governo Trump, que alegam questões de segurança nacional devido ao fato de ser controlado pela companhia chinesa ByteDance. Atualmente, a empresa tem até 15 de setembro para vender suas operações nos EUA à Microsoft ou enfrentar uma proibição no país.

"Estou encorajado pelo apoio bipartidário que tivemos para responsabilizar o Partido Comunista Chinês e isso inclui ... responsabilizar as empresas que apenas aceitam as exigências da China", disse o senador Hawley em comunicado. "E, se tenho algo a dizer sobre isso, não vamos parar por aqui", acrescentou o senador republicano.

Com a aprovação no Congresso e no Senado, espera-se que a proibição do aplicativo logo se torne lei nos Estados Unidos.

Uma porta-voz da TikTok disse que sua crescente equipe nos EUA não tem prioridade maior do que promover uma experiência segura que proteja a privacidade dos usuários.