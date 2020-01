Nota MT chega aos 250 mil consumidores cadastrados

Quando em junho do ano passado o Programa Nota MT foi lançado, o secretário de Fazenda, Rogério Gallo, apontou como meta chegar a 250 mil consumidores cadastrados em 31 de dezembro. Chegou muito próximo a isso. No último dia de 2019 eram 249.500 participantes do programa.

A meta foi alcançada no primeiro dia útil do ano, às 10h17 de quinta-feira (02.01). Rafael da Cruz Manus, morador de Cuiabá, segundo informação da Superintendência de Tecnologia e Informação da Sefaz-MT, é o consumidor cadastrado de número 250.000.

O secretário de Fazenda, Rogério Gallo, foi informado e comemorou a chegada ao número de esperado de cadastrados. "Nossa meta foi cumprida. O alvo foi atingido. Vamos agora em busca de uma nova meta: alcançar 600 mil cadastrados em 2020", afirmou.

Primeiro sorteio

O primeiro concurso mensal deste ano ocorre em Cuiabá no dia 09 de janeiro. Nele, estarão concorrendo os bilhetes gerados com base nas notas fiscais de 1º a 31 de dezembro de 2019.

A previsão é de que mais 2 milhões de bilhetes estarão concorrendo, em razão das vendas no período de Natal. Os números finais devem ser divulgados até segunda-feira (06.01).