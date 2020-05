Nokia volta a vender smartphone no Brasil e lança modelo 2.3

Os celulares da Nokia voltam a ser vendidos no Brasil a partir desde domingo (3). O modelo 2.3 chega ao país comercializado pela HMD Global Oy, representante dos smartphones da marca desde 2016.

O Nokia 2.3 é um aparelho de entrada, mas ainda com boas especificações e preço abaixo de lançamentos recentes. Ele chega no Brasil por R$ 899 e passa a ser vendido em varejistas parceiros da HMD no país.

Veja algumas especificações do modelo:

Tela HD+ de 6,2 polegadas (720x1520 pixels);

2GB de memória RAM;

32GB de armazenamento interno (expansível em até 512GB)

Câmera traseira de 13 megapixels e frontal de 2 megapixels

Processador quad-core Helio A22, da MediaTek

O aparelho conta ainda com a possibilidade de atualização para o novo Android 10, lançado em 2019. A versão do sistema operacional no aparelho é Android One, modelo feito em parceria com o Google que garante mais tempo de atualização e menos customizações das fabricantes. Até então, apenas a Motorola havia lançado aparelhos Android One no Brasil.

“Produto virá com Android 9, mas será atualizado para Android 10 e também para a versão que vier depois. O aparelho vai ficar cada vez melhor e ninguém da concorrência terá tantas atualizações do sistema operacional nessa faixa de preço” afirmou Juan Olano, diretor de portfólio da HMD Global para as Américas.

Nokia 2.3 chega com sistema operacional Android One. — Foto: DivulgaçãoNokia 2.3 chega com sistema operacional Android One. — Foto: Divulgação

Além do sistema operacional, o modelo vem também com a promessa de uma bateria que dura até dois dias, incluindo gestão de energia com inteligência artificial, que promete interpretar as necessidades do usuário.

A câmera também promete recursos inteligentes, melhorando o processamento das imagens. O modo retrato, aquele que desfoca o fundo e dá um aspecto mais profissional às imagens, está disponível graças à câmera traseira dupla.

O Nokia 2.3 está disponível nas cores verde, dourado e cinza.

Escolha do modelo para o Brasil

De acordo com Junior Favaro, diretor de vendas e marketing da HMD Global para o Brasil, a escolha pelo 2.3 é porque essa faixa de preço representa um mercado de 22 milhões de aparelhos o Brasil e que teve um crescimento de 32% no ano passado. “Achamos a estratégia interessante de trazer o primeiro produto nessa faixa de preço”, explica.

Segundo os executivos, a empresa deve expandir o portfólio no futuro e trazer outros modelos da Nokia para o Brasil.

A Nokia já operou no Brasil vendendo celulares e smartphones com sistemas operacionais Windows, Symbian e Meego. Atualmente, a marca é representada pela HMD, que assinou um acordo de licenciamento em 2016.