Microsoft tem receita trimestral acima do esperado

A Microsoft reportou nesta quarta-feira (22) que a companhia teve uma receita trimestral acima das expectativas do mercado.

A receita do segmento Intelligent Cloud cresceu 17%, para US$ 13,4 bilhões dólares entre abril e junho, com um aumento de 47% no Azure. Os analistas esperavam, em média, receita de US$ 13,09 bilhões.

A receita da divisão de computação pessoal da companhia, aumentou 14%, para US$ 12,9 bilhões, superando as estimativas dos analistas de US$ 11,46 bilhões. A unidade inclui o sistema operacional Windows, o console de videogames Xbox, publicidade online e computadores pessoais Surface.

Já o lucro líquido da Microsoft caiu para US$ 11,20 bilhões, ou US$ 1,46 por ação, ante US$ 13,19 bilhões, US$ 1,71 dólar por ação, um ano antes.

A receita aumentou 13%, para US$ 38,03 bilhões no trimestre encerrado em 30 de junho, superando as estimativas de US$ 36,5 bilhões.