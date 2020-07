Maior feira de tecnologia do mundo, CES terá edição digital em 2021

G1

Os organizadores da Consumer Electronics Show (CES), a maior feira de tecnologia do mundo, anunciaram nesta terça-feira (28) que a edição 2021 do evento será digital. Isso representa uma mudança nos planos anteriores de prosseguir com a feira presencial em janeiro do ano que vem em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A Consumer Technology Association (CTA), organizadora do evento, havia explorado a possibilidade de seguir adiante com a feira anual de dispositivos, tomando precauções como usar máscaras faciais.

A organizadora da CES afirmou que a edição digital de 2021 será baseada em 3 pilares:.

Palestras e conferências: as pessoas poderão assistir de casa aos anúncios das empresas de tecnologia;

Vitrine de produtos: produtos não ficarão mais restritos aos pavilhões da CES. Segundo a organização. os visitantes virtuais poderão explorar produtos e serviços, com base em seus interesses e negócios, por meio de vitrines dinâmicas de produtos ou demonstrações ao vivo.

Reuniões e networking: a CES irá oferecer interações ao vivo, encontros e discussões em mesas redondas com executivos.

"Em meio à pandemia e às crescentes preocupações com a saúde global sobre a disseminação da Covid-19, não é possível convocar com segurança dezenas de milhares de pessoas em Las Vegas no início de janeiro de 2021 para se reunir e fazer negócios pessoalmente", disse o executivo-chefe da CTA, Gary Shapiro.

"A tecnologia nos ajuda a trabalhar, aprender e conectar-se durante a pandemia, e essa inovação também nos ajudará a reimaginar o CES 2021 e a reunir a comunidade de tecnologia de maneira significativa", disse Shapiro.

O cancelamento da edição presencial da CES acompanha a tendência de não realização de grandes eventos em decorrência da pandemia do coronavírus.

A feira é um dos maiores eventos comerciais do mundo, e normalmente envolve multidões de participantes amontoados em salões de festas, salas de exposições, centros de conferências e ônibus durante o evento de vários dias.

Ao contrário de outras feiras, a CES acontece de forma simultânea em várias localidades da cidade, exigindo deslocamentos maiores.