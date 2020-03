Mac Pro: sete fatos curiosos sobre o novo computador da Apple

O produto também se destaca pela possibilidade de upgrades no gabinete, algo pouco comum em dispositivos da empresa. E, com o preço que tem, o usuário pode até conferir como ficaria o modelo em sua mesa antes de comprar. A seguir, o TechTudo traz seis fatos curiosos sobre o novo Mac Pro.

Usuários de iPhone e iPad podem utilizar a realidade aumentada para visualizar como o Mac Pro ficaria no escritório. Basta acessar a página oficial do produto com um dispositivos iOS para visualizar o desktop no ambiente por meio de realidade aumentada.