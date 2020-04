lança atualização que testa chamadas de vídeo com até 8 pessoas

Divulgação

A equipe de desenvolvimento do WhatsApp começou a testar uma nova versão da chamada de vídeo do aplicativo de chat, agora com a possibilidade de abrigar até oito pessoas de modo simultâneo. Até agora, as videoconferências no app só permitiam reunir quatro pessoas ao mesmo tempo.

A informação vem do site WABetaInfo, que colocou as mãos na atualização Beta para a versão 2.20.133 do aplicativo. Esse aumento no limite já era especulado há alguns dias, pois algumas linhas de código já traziam referência a ele na versão beta 2.2.128 do WhatsApp para Android.

No momento, para adicionar mais de três outras pessoas numa chamada, é preciso ir até à aba "Chamadas" do aplicativo. Então é preciso apertar em "Nova Chamada", e escolher a opção "Nova Chamada de Grupo". No menu seguinte, você poderá escolher até sete pessoas dos seus contatos para serem chamadas para uma conversa por vídeo ou por áudio.

Um detalhe importante a ser notado é que o recurso só vai funcionar se todos os participantes da chamada estiverem na versão 2.20.133 do aplicativo ou mais recente (no futuro). Caso alguém esteja com um update mais antigo, não será possível participar de videochamadas com mais de 4 pessoas.

Além dessa grande adição, a equipe de desenvolvedores do WhatsApp ainda fez outras pequenas mudanças. A de maior destaque está na maneira como o botão de ligação funciona dentro de grupos. Clicar no botão irá permitir entrar diretamente numa chamada com quatro pessoas caso o grupo tenha quatro membros ou menos.

Caso haja mais de quatro pessoas naquele grupo específico, clicar no botão "Chamada" vai abrir uma lista dos membros do grupo. Você então poderá escolher quais pessoas deseja adicionar à ligação.