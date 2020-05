iPhone começa a ser vendido no Brasil; valores variam

O novo iPhone SE começou a ser vendido pela Apple no Brasil por preços variando de R$ 3.690 a R$ 4.499, dependendo do tamanho da memória de cada aparelho.

Veja a lista de preços:

iPhone SE 64 GB: R$ 3.699

iPhone SE 128 GB: R$ 3.999

iPhone SE 256 GB: R$ 4.499

Renovado

O iPhone SE é a segunda geração de um modelo anterior, feito para ser uma opção mais acessível dentro da gama de produtos da Apple.

O SE tem tela de 4,7 polegadas e o mesmo processador do modelo mais avançado da Apple, o 11 Pro. Porém, o aparelho não tem conectividade 5G nem o sistema de destravamento do aparelho via leitura da face do usuário. Em vez disso, o modelo tem sensor de impressão digital.

O iPhone SE também tem um case de alumínio e vidro e está disponível nas cores preto, branco e vermelho e se parece muito com o iPhone 8, mas com melhores componentes. O tamanho da tela é o mais popular entre os modelos da Apple, que afirma que já vendeu 500 milhões de aparelhos com este tamanho.