Google Maps mostra quais estados possuem mais novos casos de Covid-19

G1

O Google liberou nesta quinta-feira (24) uma atualização para o seu aplicativo de mapas que mostra como estão os novos casos de Covid-19 ao redor do mundo.

Ao ativar a nova opção no Google Maps, é possível ver se uma região está com picos de transmissão do coronavírus, indicadas por diferentes cores. A ferramenta está disponível no Brasil, tanto para Android quanto para iPhones.

Para visualizar o mapa com as informações sobre Covid-19 é preciso tocar em um ícone de losango, que fica no canto direito, abaixo da caixa de buscas. Ao tocar no ícone, é aberto uma caixa e na seção "Detalhes do mapa" é preciso tocar no botão "Dados da Covid-19".

As informações só aparecem no mapa Padrão e não vale para ruas ou bairros – os dados são para estados e países.

Ao reduzir o "zoom" do mapa, os estados ficam com diferentes cores, que indicam se os casos estão aumentando ou diminuindo.

São 6 tons: cinza (menos de 1 caso por 100 mil habitantes), amarelo (1 a 10 casos), laranja (10 a 20 casos), laranja escuro (20 a 30 casos), vermelho (30 a 40 casos) e vermelho escuro (mais de 40 casos).

As informações são baseadas na média dos novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 7 dias.

Os dados do mapa vêm de diferentes parceiros, incluindo a Universidade Johns Hopkins, o jornal "New York Times" e a Wikipédia.

Segundo o Google, as fontes agrupam dados de organizações de saúde pública, como a OMS, e também de ministérios, dados hospitalares e agências estaduais.

Todos os 220 países e territórios em que o Google Maps está disponível receberão a atualização, que será liberada a partir de hoje.