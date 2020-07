Google anuncia novo cabo submarino de internet que vai dos EUA ao Reino Unido e Espanha

G1

O Google anunciou nesta terça-feira (28) a instalação de um novo cabeamento submarino particular para internet. Previsto para ser finalizado até 2022 e batizado de Grace Hopper, o cabo se estenderá dos Estados Unidos até o Reino Unido e a Espanha.

De acordo com a empresa, os cabos têm 16 pares de fibras óptica (32 no total) e estreiam uma nova tecnologia de comutadores que torna o cabeamento mais confiável do que os já existentes. A construção dos cabos será feita pela SubCom, de Nova Jersey.

"Grace Hopper é o primeiro cabo submarino do mundo a usar essa tecnologia, e estamos ansiosos para implantá-la em outros sistemas no futuro", disse o Google em comunicado.

O Grace Hopper será o primeiro investimento do Google em uma rota privada do tipo para o Reino Unido e o primeiro em uma rota para a Espanha. Além disso, o projeto marcará a primeira ligação de cabos novos entre os EUA e o Reino Unido desde 2003.

Homenagem à Grace Hopper

O batismo do novo cabeamento é uma homenagem à Grace Hopper (1906-1992), que atuou como analista de sistemas da Marinha dos Estados Unidos nas décadas de 1940 e 1950 e foi fundamental para o desenvolvimento da linguagem de programação COBOL.

Pioneira em ciência da computação, Grace também recebe o título de criadora do termo "bug" enquanto tentava solucionar um problema em seu computador. Ao abrir a máquina, ela teria encontrado um inseto morto. Daí o termo "bug", inseto em inglês.

"Estamos entusiasmados em honrar o legado de inovação de Grace Hopper, investindo no futuro das comunicações transatlânticas com um cabo de fibra ótica de ponta", disse o Google.