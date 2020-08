Facebook elimina milhões de conteúdos sobre a Covid-19

NOTÍCIAS AO MINUTO

O Facebook etiquetou com mensagens de advertência 98 milhões de peças de desinformação ligadas à covid-19, entre abril e junho, e eliminou sete milhões cujo conteúdo poderia causar danos físicos, revelou hoje um porta-voz da empresa. A informação foi dada em resposta a um relatório divulgado na quarta-feira pela plataforma global de cidadãos Avaaz, segundo o qual o algoritmo do Facebook "ajudou" que redes que difundem desinformação sobre saúde atingissem 3.800 milhões de visualizações estimadas no último ano.

De acordo com esse documento, o pico aconteceu em abril, quando a crise da pandemia de covid-19 atingiu o seu máximo em muitos países.

"Graças à nossa rede global de verificadores, entre abril e junho, etiquetamos com mensagens de advertência 98 milhões de peças de desinformação ligadas à covid-19 e eliminamos outros sete milhões cujo conteúdo poderia ter derivado em danos físicos", afirmou o porta-voz do Facebook.

Além disso, acrescentou, dirigiram "mais de 2.000 milhões de pessoas para recursos de autoridades de saúde" e, quando alguém pretende partilhar um 'link' sobre a covid-19, a rede social mostra "uma mensagem que permite conexão com informação confiável".