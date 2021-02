Facebook anuncia regras mais rígidas contra informações falsas sobre covid-19

A empresa já tinha alterado a forma como modera o conteúdo relacionado à covid-19 em suas plataformas em dezembro de 2020. A remoção de postagens que colocavam em risco a saúde pública com falsas informações já acontecia, mas agora essa lista foi expandida.

Segundo a empresa informou, as novas diretrizes foram pensadas em conjunto com especialistas da área de saúde “como a OMS, autoridades de saúde do governo e partes interessadas do espectro de pessoas” que usam o serviço. O Facebook também afirmou que as novas regras passaram a valer imediatamente após serem publicadas.

A atuação dos moderadores vai se concentrar em grupos, páginas e usuários que já foram denunciados ou foram notificados por disseminar informações falsas sobre a covid-19 e a vacinação. Caso os desrespeitos às novas políticas de conteúdo sejam contínuos, a empresa diz que pode banir o usuário de suas plataformas.

Além da remoção de conteúdos falsos, o Facebook também alterou a forma que distribui informações sobre covid-19 e vacinas em suas plataformas. Em tópicos relacionados aos temas, os moderadores de conteúdo da empresa incluirão links para informações confiáveis e com diretrizes governamentais sobre a vacinação.