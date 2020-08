Dona do Google negocia US$ 5,7 bilhões em títulos para financiar combate à desigualdade social

g1

A Alphabet, dona do Google, negociou US$ 5,75 bilhões em títulos corporativos para financiar o combate à desigualdade social e a ajuda em causas ambientais, de acordo com informações da Bloomberg.

Com o fundo, a empresa planeja financiar empreendedores negros, pequenas e médias empresas impactadas pela crise do coronavírus, além da construção de moradias populares.

Os empréstimos também podem ser usados ​​para financiar projetos de energia limpa e edifícios verdes. No total, a Alphabet vendeu US$ 10 bilhões, com outras receitas para gerar fins corporativos.

Na semana passada, a Alphabet registrou sua primeira queda trimestral de vendas em seus 16 anos como empresa pública. No entanto, seu preço das ações permaneceu praticamente inalterado, pois a perda nas vendas foi compensada por uma recuperação nos negócios de anúncios do Google.

O CEO da empresa, Sundar Pichai, participou de um interrogatório no Congresso dos EUA juntamente com Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon) e Tim Cook (Apple). As gigantes da tecnologia são acusadas de praticas de monopólio e estão sendo investigadas.