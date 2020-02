Conheça 6 aplicativos que podem te ajudar durante o Carnaval

Enfim, a época mais colorida - e esperada - do ano chegou! Folia, glitter e mini férias. O carnaval já começa antes mesmo do feriado e cada vez mais as pessoas procuram comodidade e praticidade na hora de se planejar. Seja para curtir os bloquinhos, descansar ou viajar, os aplicativos trazem de maneira rápida opções e soluções para todo tipo de folia. Confira abaixo uma lista com seis apps que podem te ajudar no feriado mais esperado do ano:

Singu

Marketplace de beleza e bem-estar, conecta profissionais aos clientes por meio da tecnologia. A flexibilidade de horário, o preço e a comodidade são fatores que contribuem para o sucesso do aplicativo. No período do carnaval é uma ótima oportunidade de economizar tempo e em um único ambiente poder aproveitar os serviços de manicure, pedicure, massagem, depilação, escovação e limpeza de sobrancelha.

O pagamento é online e feito exclusivamente com cartão de crédito. A empresa funciona na grande São Paulo e Rio de Janeiro, diariamente, das 07h às 22h. Disponível para iOS e Android.

12min

Aplicativo que condensa os pontos mais importantes de livros de não-ficção em leituras rápidas de áudio e texto. No feriado, ouvir os áudios enquanto caminha, durante a viagem ou no momento de descanso são ótimas opções. O app conta com mais de 1.000 obras em português, espanhol e inglês no catálogo e possui milhões de usuários.

Mobills

Com as despesas de festas e viagens os gastos tendem a aumentar. Para que o orçamento não saia do controle, o aplicativo Mobills auxilia a vida financeira realizando uma análise completa sobre ganhos e gastos, centralizando informações sobre contas, cartões, despesas e rendas, além de possibilitar o cadastro de objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo. Carlos Terceiro, CEO do aplicativo, explica que o ideal é estipular uma verba do quanto pretende gastar no carnaval e ir controlando para que o período não acabe resultando em dívidas.

Méliuz

App que devolve ao consumidor, gratuitamente, parte do valor gasto em compras realizadas em lojas físicas e online, diretamente na conta bancária. No carnaval, as compras são acentuadas, viagens e gastos são maiores, o cashback é uma ótima forma de economizar e fazer compras sem extrapolar o orçamento. Como funciona: basta instalar o aplicativo do Méliuz gratuitamente, buscar pelo nome da loja desejada e ativar o cashback. Depois, é só realizar a compra normalmente no site da loja, que será aberto automaticamente. Após a confirmação da compra, o cashback é creditado no extrato do Méliuz do cliente em até 2 dias. Ao completar R20 de saldo, o consumidor pode solicitar o resgate do valor para sua conta corrente ou poupança, sem pagar nada por isso. Em lojas físicas, basta informar o número e telefone cadastrado no Méliuz na hora do pagamento. Todo o processo é gratuito.

DogHero

Pensando em viajar e não tem com quem deixar o seu cachorrinho? Chame a DogHero , maior empresa de serviços para animais de estimação da América Latina que, através do site e app, conecta quem tem animal de estimação a uma comunidade de passeadores, pet sitters e anfitriões escolhida a dedo. Pelo app, é possível encontrar um anfitrião, um passeador ou até um pet sitter que vai oferecer todo cuidado, atenção e amor que o seu filhote de quatro patas precisa enquanto você está curtindo suas férias. O mais legal é que você acompanhar a rotina de atividades do seu cãozinho diariamente por meio dos vídeos e das fotos que os cuidadores da DogHero compartilham com os tutores. Além disso, todos os serviços da plataforma contam com a cobertura veterinária de até R 5 mil que cobre despesas com veterinário, exames e medicamentos.