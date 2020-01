Beneficiários do Mato Grosso Saúde utilizaram aplicativo 27,1 mil vezes em 2019

Os beneficiários do Mato Grosso Saúde acessaram o aplicativo MT Cidadão 27.111 vezes, entre fevereiro e dezembro de 2019. O aplicativo proporciona acesso a serviços como segunda via de faturas, cartão virtual, verificação de extrato de utilização do Plano, bem como para visualizar os 345 prestadores de saúde divididos nas mais diversas áreas.

A opção mais procurada foi a consulta do cartão virtual (carteirinha), com 5.786 visualizações, seguido por consulta de especialistas por cidade (5.786) e pela busca de médicos (4.445).

Para a presidente do Mato Grosso Saúde, Misma Thalita dos Anjos, oportunizar a modernização dos acessos aos beneficiários, além de levar comodidade à palma da mão, contribui para uma agilidade nos atendimentos.

"Queremos levar a praticidade aos beneficiários do Mato Grosso Saúde e é isso que o MT Cidadão oferece. Para 2020, estudamos formas de melhorar e incrementar a ferramenta digital para levar mais facilidade aos usuários do plano", disse.

Desenvolvido pela Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), o aplicativo MT Cidadão pode ser baixado nos Smartphones com o sistema operacional iOS e Android, disponíveis gratuitamente nas lojas da App Store e Play Store.