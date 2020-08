Amazon inaugura novo conceito de supermercado sem caixas

Reuters

A Amazon anunciou nesta quinta-feira (27) que está abrindo um supermercado em Los Angeles com carrinhos de compras que permitem que clientes não precisem passar pelos caixas.

O mercado, no bairro de Woodland Hills, é chamado de supermercado Amazon Fresh. É o primeiro aberto a clientes - apenas por convites - dos sete mercados que a Amazon confirmou para o sul da Califórnia e Chicago.

O local será aberto ao público geral nas próximas semanas, disse a Amazon.

A maior varejista online do mundo tem feito experiências com lojas físicas nos últimos anos para capturar mais gastos do consumidor.

A Amazon já possui mais de 20 lojas sem caixas, chamadas Amazon Go. Além delas, há mais de 500 lojas na rede Whole Foods Market que adquiriu em 2017.

A loja será a primeira com o "Amazon Dash Cart". Ele será um carrinho de compras que permitirá que os clientes que comprem um número limitado de itens sem precisar passar pelos caixas, podendo apenas sair da loja.

Para começar a usá-lo é preciso escanear um código QR que aparece aplicativo da Amazon no celular.

Sistemas de tecnologia detectam o que os clientes colocam no carrinho e cobram seu cartão de crédito assim que eles saem da loja.

Caso um item não seja identificado corretamente, o carrinho piscará uma luz laranja indicando que ele deve ser recolocado.

O local também tem um balcão para retirada e devolução de pedidos online e estações em que a assistente de voz da Amazon, Alexa, responde perguntas sobre a loja.

A Amazon registrou no mês passado seu maior lucro trimestral devido às vendas online durante a pandemia de coronavírus, mas uma queda de 13% na receita de lojas físicas.