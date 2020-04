Pandemia causa duas mortes na Capital e número de casos sobe 71% em uma semana em MS

A pandemia do coronavírus causou as primeiras duas mortes em Campo Grande – uma mulher de 71 anos morreu no Hospital Regional Rosa Pedrossian e outra, de 63, no Hospital da Unimed. Em uma semana, o número de casos confirmados da Covid-19 teve aumento de 71,2% no Estado, de 66 para 113. O temível vírus está em circulação em 15 municípios, contra 10 na segunda-feira passada (6).[Os números da doença crescem de forma assustadora enquanto a população ignora as recomendações das autoridades de saúde para evitar aglomerações. Centenas se acotovelaram em filas no Detran (Departamento Estadual de Trânsito), que retomou ao atendimento hoje (13), e nas agências de emprego, como Funsat e Funtrab.