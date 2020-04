MS tem mais duas mortes causadas pela Covid-19; caminhoneiro é o 1º com menos de 60 anos

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais duas mortes causadas pela pandemia da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, que passa a contabilizar nove óbitos. Um caminhoneiro de Dourados, que morreu após apresentar os sintomas no Tocantins, é a primeira vítima na segunda maior cidade do Estado e também o primeiro com menos de 60 anos de idade.

No geral, a secretaria confirmou quatro novos casos da doença nesta segunda-feira (27): dois novos em Três Lagoas, um na Capital e outro em Dourados. No total, são 238 pacientes confirmados no Estado, sendo o maior número de casos em Campo Grande (126), Três Lagoas (41), Dourados (12), Nova Andradina (11) e Sonora (11).