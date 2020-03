Mortes por coronavírus passam de 10 mil no mundo

Todos os passageiros foram convidados a passar 14 dias em quarentena em casa, mas as autoridades querem que elas sejam informadas de que foram registrados casos da doença entre os que estavam no cruzeiro.

Terceiro país no mundo com mais infectados pelo novo coronavírus, o Irã anunciou que o número de mortos pela doença aumentou 149 nesta sexta-feira, chegando a 1.433 vítimas fatais. A informação, divulgada por um porta-voz do Ministério da Saúde, vai de encontro aos números alarmantes no país: são mais de 19 mil infectados, atrás apenas de China e Itália.

A Espanha chegou ao número de 1.002 mortos em decorrência da Covid-19. Já são quase 20 mil infectados no país, de acordo com dados do Ministério da Saúde espanhol. É o quarto país na lista dos mais infectados com a doença, abaixo apenas dos três citados acima. Houve um aumento de 30% nas mortes nas últimas 24 horas, com novas 235 vítimas fatais

Na Alemanha, os números também subiram nas últimas 24 horas. Das 31 mortes totais pelo vírus desde o início da pandemia, as últimas 11 foram recentes. O número de infectados saltou 2.958 nas últimas horas, chegando a um total de 13.957 pessoas com Covid-19. É o quarto país com mais doentes do mundo todo.

Restrições e mudanças ampliadas

A Áustria ampliou as medidas restritivas no país até o dia 13 de abril. O anúncio foi feito pelo chanceler Sebastian Kurz. O país já registrou mais de 2.200 casos do Covid-19 e seis mortes pela pandemia global. As severas medidas de restrição de circulação começaram na última segunda-feira, em resposta ao aumento dos casos no país.