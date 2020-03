Medicamento que custa mais de R$ 200 mil some do Hospital da Criança

Secretária Estadual de Saúde tem mais um impasse para resolver.

Um medicamento indicado para o tratamento de atrofia muscular (Spiranza) simplesmente desapareceu do depósito do Hospital da Criança.

O medicamento é de alto custo, uma única ampola é comercializada por mais de R$ 250 mil.

A medicação adquirida pela Sesacre estava no depósito do hospital, porém, nesta segunda-feira, 9, não foi encontrado.

Fontes do ac24Horas que trabalham no local afirmaram que não é a primeira vez que medicamentos somem da unidade. Só que nos casos anteriores o custo dos remédios não eram tão altos.

No caso do Spiranza o prejuízo do estado é de milhares de reais, o que fez com que a direção da unidade fosse até uma delegacia registrar o furto e determinar a abertura de um processo administrativo.

Pessoas próximas ao governador afirmaram que virou questão de honra para o governo desvendar o misterioso desaparecimento do remédio.