Estado de saúde de Sikêra Jr. piora depois da confirmação de Covid

247 - Sikêra Jr, apresentador do programa “Alerta Nacional” da Rede TV, testou positivo para o Covid-19 e, segundo informações da mídia local, seu estado de saúde se agravou nos últimos dias.

O apresentador endossou o discurso de Jair Bolsonaro contra o isolamento social e defendeu por mais de uma vez em seu programa que as pessoas deveriam retornar ao trabalho.

Segundo o jornalista Ronaldo Tiradentes, que comanda um programa de rádio em Manaus, Amazonas, Sikêra apresenta um agravamento preocupante de seu quadro clínico.

Ronaldo, que substituiu o apresentador no comando do programa Alerta Nacional, também disse que Sikêra estaria com os pulmões comprometidos devido ao coronavírus. No entanto, a assessoria de imprensa de Sikêra Jr afirmou que é falsa a informação.