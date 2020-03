Deputado Jenilson Leite defende suspensão de aulas no Acre

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), médico infectologista, cobrou mais empenho do Governo do Acre para cortar a cadeia de transmissão do Covid-19 no Estado.

Para o infectologista, é preciso que o governo tome medidas mais energéticas. “Embora em solo acreano os testes tenham apresentados resultados negativos, devido o fluxo de voos de pessoas que vão e que vem para o Estado, provavelmente já exista pessoas contaminadas”, enfatiza o parlamentar.

O deputado destacou que o governador tomou algumas medidas, como por exemplo, a suspensão de viagens dele e de seus secretários. “O governador e a equipe deixar de viajar não é suficiente para evitar a transmissão do vírus”, afirma o infectologista.

Jenilson Leite segue a mesma linha de raciocínio do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde ( OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que afirmou que é preciso ampliar o número de testes e o isolamento para prevenir novas infecções. “Essa cadeia de transmissão só vamos cortar se houver isolamento e evitarmos que uma pessoa vá passando para outra”.

O coronavírus teve origem na província chinesa de Whan, na qual se espalhou pelo mundo. Contudo, o epicentro da doença está em solo europeu, especificamente na Itália e Espanha.

No mundo, a quantidade de casos da doença chegou a 168 mil, o que leva a uma taxa de letalidade de cerca de 3,9%. Até a noite de ontem, os casos oficiais no Brasil totalizavam 200, sem nenhum registro de morte.