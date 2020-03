Coronavírus em herdeiro da TV Morena cria uma onda de boatos em Campo Grande

O estudante e corretor de seguros Ueze Zahran Stamatis, 27 anos, contraiu o coronavírus, conforme exame positivo feito no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. No entanto, apesar dele não ter vido à Capital há mais de um mês, o resultado gerou uma onda de boatos em Campo Grande e fez a festa dos propagadores de fake News (mentiras em grupos de aplicativos e redes sociais).

A namorada do jovem, Thayany Silva, reside na Capital. No entanto, mesmo não apresentando os sintomas, ela segue o protocolo determinado pelas autoridades de saúde e está isolada em casa. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que a jovem fez o exame e aguarda o resultado.

Neto do empresário Ueze Zahran e herdeiro da TV Morena e do Grupo Copagaz, Ueze fez questão de falar sobre a história para acabar com a propagação de mentiras, como a de que ele esteve em boate campo-grandense. “Moro em São Paulo e não vou a Campo Grande há mais de mês”, garantiu.

Apesar de não ter viajado ao exterior, o estudante procurou o hospital ao apresentar os sintomas da doença. “EU simplesmente achei que era uma gripe, aí fui lá e deu isso”, comentou. “Só sinto dor atrás dos olhos”, comentou. Ao Correio do Estado, ele completou que se sentia muito cansado. “Parece que dá uma derrubada na gente, como se fosse uma gripe mesmo”, explicou.

“Me perguntaram onde eu contraí a doença, gente, eu não sei. Eu estava no hotel no Rio de Janeiro e fui em uma festa com meus amigos, tinha gente de máscara, mas eu não viajei para fora do País”, relatou. Em decorrência da doença, ele não pode participar da festa de aniversário da mãe.

Como o encontro com a namorada ocorreu após ele não apresentar mais os sintomas, o estudante acredita que ela não está com o Convid-19. “Minha namorada não estava comigo quando apresentei os sintomas, então a chance dela estar com o ‘corona’ é muito baixa”, supôs.

Em uma rede social, Thayany Silva garantiu que tomou todas as providências. “Ela já esta isolada e está na casa dela sem contato com ninguém, ao meu ver ela não contraiu o vírus porque não apresentou nenhum sintoma, fez o exame para desencargo de consciência mesmo”, explicou Stamatis.

O número de casos confirmados no Brasil deve superar 100 nesta sexta-feira (13). Até ontem, o Ministério da Saúde confirmou 77 casos em todo o País. No entanto, só o Hospital Albert Einteins anunciou 98 casos em São Paulo.

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) e o senador Nelsinho Trad (PSD) estão em isolamento após a vigem aos Estados Unidos. Eles estavam no grupo do chefe da Secretaria de Comunicação, Fábio Wajngarten, que está com a doença.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, alertou que o maior cuidado deve ser dedicado aos idosos. A pandemia vem levando órgãos públicos a adotar uma série de medidas de prevenção.

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região e o Tribunal Regional do Trabalho determinaram que funcionários com problemas respiratórios devem procurar o médico e ficar afastado do serviço por 14 dias. O mesmo procedimento vale para quem chegou do exterior, principalmente, proveniente de países com surtos da doença.