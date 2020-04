Congresso reage à demissão de Mandetta: “Lamentável” e “irresponsável”

Congressistas reagiram com pesar ao anúncio da demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde, anunciado na tarde desta quinta-feira (16). Para a maioria das lideranças políticas do Congresso, a decisão de Bolsonaro foi "irresponsável".

Em nota conjunta, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmaram que "o ministro Luiz Henrique Mandetta foi um verdadeiro guerreiro em prol da saúde pública nesse período em que esteve à frente do Ministério, especialmente no enfrentamento firme

ao Covid-19".A maioria das brasileiras e dos brasileiros espera que o presidente Jair Bolsonaro não tenha demitido Mandetta com o intuito de insistir numa postura que prejudica a necessidade do distanciamento social e estimula um falso conflito entre saúde e economia", afirmaram Maia e Alcolumbre na nota (Leia a nota na íntegra).O líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP), disse que o ministro foi demitido por seguir a ciência. "Mandetta foi demitido porque não abriu mão de princípios científicos e médicos em nome da saúde do povo brasileiro. Nelson Teich assume o lugar de ministro. Eu vi posicionamento dele pedindo isolamento horizontal para todos. Se ele persistir nesse fundamento vai ter problemas sérios com o presidente Bolsonaro e não vai durar 30 dias no cargo. Ou terá que rasgar seu diploma e terá que contrariar toda a comunidade científica mundial", afirmou.