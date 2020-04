Casos de coronavírus e número de mortes no Brasil em 29 de abril

Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta quarta-feira (29), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 5.104 mortes provocadas pela Covid-19 e 73.511 casos confirmados da doença em todo o país. O número de mortes no país superou o da China, que registrou 4.632 fatalidades pela Covid-19.

Taxa de ocupação de leitos de UTI

Acre – 23,3% em todo o estado em 28/04

– 36% em todo o estado em 28/04 Amazonas – 96% em todo o estado em 23/04

– 54% em todo o estado em 21/04 Ceará – 98% em todo o estado em 26/04

- 69,2% em todo o estado em 24/04 Maranhão – 96,4% em todo o estado em 27/04

– 4,8% dos leitos de UTI da rede pública em todo o estado em 23/04 Mato Grosso do Sul – 2,6% em todo o estado em 27/04

– 58% em todo o estado em 28/04 Pará – 84% em todo o estado em 15/04

– 28% em todo o estado em 25/04 Paraná – 33% em todo o estado em 27/04

- 21% em todo o estado em 28/04 Pernambuco – 98% em todo estado em 27/04; além disso, 99% dos leitos de UTI da rede pública dedicados aos pacientes infectados pelo novo coronavírus também estão ocupados

– 92% em todo o estado em 27/04 Rio Grande do Norte – 33% em todo o estado em 22/04

– 54,57% em todo o estado em 22/04 Rondônia – 23,50% em todo o estado em 28/04

– 16,83% dos leitos na rede pública em todo o estado em 27/04 São Paulo – 59,8% em todo o estado em 27/04

– 6 leitos ocupados em 23/04 Tocantins – 10% dos leitos ocupados em 28/4