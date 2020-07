Waldir Teis é preso pela Polícia Federal

O conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso (TCE), Waldir Teis, foi preso na manhã desta quarta-feira (1º) pela Polícia Federal, por ordem do STJ. O processo ocorre em segredo de justiça.

Segundo informações preliminares, Teis precisou ir à sede da PF para prestar esclarecimentos a respeito da denúncia formulada pelo Ministério Público Federal (MPF), por supostamente ter embaraçado a investigação de infração penal na operação Ararath.

Ele é acusado de obstrução a Justiça ao tentar esconder uma série de talões de cheques com cifras milionárias e outras folhas assinadas mas sem preenchimento do valor, que estavam em sala ainda não analisada pelas autoridades. Mas acabou sendo flagrado, e o material, que havia sido jogado numa lixeira, foi recolhido.

Um dos locais que é alvo da ação é o Edifício Maruanã, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (CPA), em Cuiabá, onde o conselheiro afastado tem um escritório.