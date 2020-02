Veja vídeo usado como base para votos pela cassação de Abílio

O processo que pode levar a cassação do vereador Abílio Junior (PSC) contou com uma gravação feita pelo próprio parlamentar. No vídeo, Abílio diz que está sendo ameaçado pelos vereadores. A mídia foi apresentada nesta quarta-feira (12), durante votação do relatório que pode levar a cassação do vereador no conselho de ética da Câmara Municipal de Cuiabá.

O relator, vereador Ricardo Saad (PSDB), baseou seu voto no vídeo em que Abílio fala da ameaça que teria recebido de vereadores e também no caso de uma suposta invasão ao hospital São Benedito. Sobre a última acusação o vereador se defendeu dizendo que era o presidente da CPI da Saúde e que teria poder de polícia para entrar em órgãos investigados. Também ressaltou que as investigações ajudaram na Operação Sangria, que levou a prisão do ex-secretário de Saúde, Huark Douglas. Até o presidente da comissão de ética, vereador Toninho de Souza (PSD), pediu para ver o vídeo em que Abílio relata à ameaça que teria recebido de vereadores antes de proferir o seu voto. No vídeo, o parlamentar cita ameaças que recebeu de diversos vereadores. Também diz que o presidente da Câmara, vereador Misael Galvão (PTB) sempre o repreende quando ele faz críticas. Todos os membros votaram com o relator que optou apontou quebra de decoro parlamentar do vereador. O caso será levado para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e depois será apreciado em plenário. Parlamentares de oposição alertaram que a comissão pode invalidar provas da Operação Sangria. Vídeo