Um dos grandes anseios dos várzea-grandenses é que o município retome o titulo de ‘ Cidade Industrial’, afirma Bino do Galpão cogitado a concorrer a prefeitura de VG

O nome do empresário Orival Bini, o Bino do Galpão (Podemos), está sendo um dos mais cotados para assumir o executivo de Várzea Grande. Clean Miranda , presidente da sigla, da segunda maior cidade do estado , aponta o empresário como nome forte e com capacidade de transformação

“Bino tem uma trajetória de vida muito forte, venceu muito obstáculos, vejo com uma grande capacidade de gestão para nossa cidade, por isso já apontamos seu nome como pré-candidato”, explica Clean.

Com estilo polêmico, Bino é proprietário da casa de show Galpão, localizada no bairro Cristo Rei em Várzea Grande. O local é lendário por promover diversas atrações estaduais e trazer shows nacionais com Amado Batista, Eduardo Costa, Gino e Geno, entre outros.

Bino afirma que nunca pensou em ser político durante os 36 anos que vive em Mato Grosso, no entanto, mudou de ideia após perceber que os corruptos que utilizam o poder para desviar recursos públicos, hoje acabam presos.

“Eu nunca tive ideia de ser político, mas como eu vejo tanta injustiça acontecendo, como hoje o Brasil está mudando, e é cadeia para quem desvia dinheiro e faz coisas erradas, acredito que agora é à hora da mudança. As pessoas de bem, que têm boas intenções se animam para mudar essa bandeira de todo político é corrupto. É importante que a gente lute para nosso Brasil se torne um país de primeiro mundo”, disse ele.

O empresário é de Santa Catarina, e veio para Mato Grosso em 1984. Ele morou em Rondonópolis e Alta Floresta antes de vir para Várzea Grande. No começo, chegou à cidade industrial sem nenhum bem, apenas com uma mala.

Alugou um taxi e foi taxista por dois meses e, com ajuda de um irmão, conseguiu abrir sua primeira casa de show, que na época tinha apenas 800 metros quadrados. Após muito trabalho, fundou o tradicional Galpão, local que atende semanalmente um público de até 5 mil pessoas.



Um dos grandes anseios que da população Varzeagrandense é que a cidade retome novamente o titulo de ‘ Cidade Industrial’ e tem sido uma das preocupações do empresário.

“Recebo muitas pessoas semanalmente, o pedido é único, em especial dos que nasceram aqui e os foram , assim como eu , adotados por VG, nossa cidade deve lutar para ser, novamente, conhecida em Mato Grosso como ‘ Cidade Industrial’, é um dos maiores anseios de todos”, ressalta.

O Galpão é hoje a casa noturna popular mais famosa da Baixada Cuiabana e busca, segundo Bino, sempre valorizar as bandas regionais e os ritmos do lambadão, rasqueado, siriri e cururu.