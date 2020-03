Tenente-coronel é candidata de Bolsonaro ao Senado; ex-deputado será suplente

A declaração do presidente Jair Bolsonaro (PSL), nesta sexta-feira (6), de que apoiará uma mulher na disputa ao Senado deixou muita gente curiosa. Afinal, nenhuma mulher simpatizante ao Governo dele se lançou como pré-candidata a vaga deixada pela senadora cassada Selma Arruda (Podemos).

FOLHAMAX, porém, recebeu a informação de que a “escolhida” para defender o presidente na eleição suplementar é a tenente-coronel Rúbia Fernanda de Oliveira Santos (Patriota).

Ela esteve nesta semana em Brasília em reunião com Bolsonaro para “bater o martelo” e já aceitou ser candidata. Um dos seus suplentes será o ex-deputado federal Victório Galli (Patriota), que também já concordou com o fato.

Rúbia Fernanda é policial militar há quase 2 décadas e irmã do desembargador Rubens de Oliveira. É bacharel em Direito e possui duas especializações, sendo uma delas na área da Segurança Pública. Também atua na Associação dos Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso.

FRUSTRAÇÃO

A preferência de Bolsonaro pela tenente-coronel Rúbia frustra diversos pré-candidatos que “sonhavam” com o apoio de Bolsonaro. O mais otimista deles era o deputado federal José Medeiros (Podemos), vice-líder do governo na Câmara.

Outros, como os ex-deputados Júlio Campos (DEM) e Nilson Leitão (PSDB), chegaram a defender a neutralidade do presidente no processo eleitoral no Estado. O deputado federal Nelson Barbudo (PSL) chegou a ensaiar ser o “candidato do Bolsonaro” ao Senado, mas não obteve respaldo e o PSL também não demonstrou otimismo com seu projeto, já que anunciou que migrará para o Aliança pelo Brasil, partido que está sendo criado pelo presidente.