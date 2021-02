"Só teremos plano de vacinação no dia que tivermos vacina'', diz Ibaneis

Ed Alvesw/C.B/DA Press

Ao ser questionado por jornalistas sobre o plano de vacinação no Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha (MDB) disparou: “Só teremos um plano de vacinação no dia que tivermos vacina. Infelizmente, não temos vacina no Brasil, assim como não estamos tendo no mundo. Então só conseguiremos ter um plano de vacinação no dia que tivermos vacina”.

A declaração foi dada na manhã desta quarta-feira (10/2), durante cerimônia de regularização fundiária no Lago Norte. Após dizer que não tinha um plano por falta de doses do imunizante, Ibaneis voltou atrás e disse que o plano já foi apresentado pela Secretaria de Saúde. “Houve escalonamento total, mas não tem vacina, então, estamos em uma situação complicada. Por que fazer um plano e não ter entrega das vacinas no plano nacional de imunização complica bastante”, reconheceu o chefe do Executivo local.