Senado oficializa cassação de Selma nesta quarta; Fávaro assumirá vaga

O Senado Federal deve formalizar nesta quarta-feira (15) a cassação da senadora Selma Arruda (Podemos). A informação é do site O Antagonista.

Caso a cassação seja confirmada, o ex-vice-governador Carlos Fávaro (PSD) será convocado para tomar posse no cargo. Terceiro colocado nas eleições de 2018, ele obteve uma liminar no STF (Supremo Tribunal Federal) que determina sua posse assim que a cassação de Selma for efetivada.

Fávaro ficará no cargo de senador "tampão" até realização de novas eleições. O pleito estava inicialmente marcado para 26 de abril, mas foi adiado em razão da pandemia do coronavírus.

Segundo o site, a cassação de Selma deve ocorrer por videoconferência. Ontem, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP) convocou a Mesa Diretora para uma reunião para tratar de 63 itens, entre eles, a cassação de Selma.

O senador Lasier Martins questionou a convocação da reunião da Mesa, que a princípio está mantida.

Selma Arruda foi cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em dezembro de 2019 acusada de abuso de poder econômico e caixa 2. Segundo o Ministério Público Eleitoral, ela contraiu despesas de campanha antes do registro da candidatura.

Desde a cassação, ela tem se mantido no cargo, aguardando a oficialização por parte do Senado Federal.

Íntegra da matéria do O Antagonista:

Davi Alcolumbre está disposto a tocar amanhã o processo do afastamento da senadora Juíza Selma (Podemos), cassada pelo TSE por caixa dois e abuso de poder econômico.

Há pouco, em sessão virtual, o senador Lasier Martins (Podemos) apresentou uma questão de ordem questionando a reunião da Mesa Diretora do Senado convocada por Alcolumbre para amanhã de manhã, com pauta extensa de 63 itens, incluindo o processo sobre a perda de mandato de Selma.